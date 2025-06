Gareca e inclusión de Loyola y Hormazábal a la formación: Es muy posible que se dé

El técnico de la selección chilena, Ricardo Gareca, anticipó cambios en la formación de La Roja frente a Bolivia por la fecha 16 de las Clasificatorias y también habló sobre cómo viene trabajando el equipo.

El estratega argentino fue consultado principalmente por la posición de Felipe Loyola y una posible titularidad del jugador de Universidad de Chile, Fabián Hormazábal, como lateral derecho.

"Es muy probable, le dije a los muchachos que mañana iba a dar el equipo y que quería verlos trabajar ahora, que haya un grado de exigencia, para ver cómo van respondiendo. Hicimos unas pruebas antes para ver una capacidad de cómo respondían, pero es diferente cuando estás acá", dijo en La Paz.

"Hay algunos que se apunan o que sienten que no pueden respirar constantemente, entonces veremos cómo se adaptan, pero no hemos tenido mayores problemas; los he visto trabajando con normalidad, por lo que es muy posible que se dé lo que me preguntas", sentenció el "Tigre".