Gareca volvió a hablar de La Roja: "Para Chile, Vidal es como Messi"

Posterior a su bullada salida de La Roja, el entrenador Ricardo Gareca regresó a Argentina y, en su espera por volver a dirigir, reveló en una entrevista lo que vivió como seleccionador a la hora de prescindir en sus nóminas de Arturo Vidal.

"Lógicamente que no convoque a Vidal llamaba la atención y eso me trajo una serie de problemas. Para Chile, Vidal es como (Lionel) Messi en Argentina. No lo llamaba porque la selección me había respondido, a él lo veía con algunos problemas y quería darle rodaje a eso", confesó a DSports Radio.

Tras esto, el Tigre recordó que: "Cuándo lo convoqué noté el grado de compromiso que tiene con su país y selección. Luego de lo que dijo nos pusimos de acuerdo rápidamente y me quedó una sensación muy buena sobre él".

"Yo no puedo poner delante de un nombre propio, el bienestar de una selección. No podía ser Vidal o yo. A mí me interesa el día a día y como trabaja. No hubiese tolerado faltas de respeto durante los trabajos, pero que de su mirada es aceptable", cerró Gareca respecto al tema.