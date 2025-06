Gareca y el factor de la altura ante Bolivia: "No significa que no se pueda ganar"

El entrenador de la selección chilena, Ricardo Gareca, habló en la previa del duelo ante Bolivia por la fecha 16 de las Clasificatorias y abordó el factor de la altura del Estadio Municipal El Alto.

"Es una actitud atípica, lo sabemos. Ya en La Paz uno no estaba acostumbrado y ahora con 500, 600 metros, pero eso no significa que no se pueda ganar. Creo que debemos adaptarnos a las circunstancias y hacer un partido interesante", dijo en conferencia de prensa.

El estratega argentino está convencido de poder hacer un buen partido ante los altiplánicos: "Tenemos buenos rematadores y es importante que no haya demasiados espacios, tratar de evitar los remates de ellos. Considero que es un partido para trabajarlo durante los 90 minutos, así es que ojalá prime la tranquilidad y la actitud para afrontar este tipo de partidos", comentó.

Por último, afirmó que no tuvo mayores inconvenientes a la hora de trabajar con el equipo: "Le dije a los muchachos que quería verlos ahora, para ir viendo cómo van respondiendo. Hicimos unas pruebas antes de jugar con Argentina, pero es diferente cuando estás en el lugar. Hay algunos que se apunan, pero aparentemente no tuvieron ningún problema, los vi trabajar con mucha tranquilidad", sentenció.