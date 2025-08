Ricardo Gareca elogió a Arturo Vidal tras su paso por La Roja: Es un señor

A casi dos meses desde su salida como seleccionador de La Roja, el entrenador Ricardo Gareca ofreció una nueva entrevista donde recordó su paso por el combinado chileno y donde dedicó palabras para la situación que vivió con Arturo Vidal.

"No soy tanto de consumir, sobre todo donde trabajo. A lo mejor por ahí consumo más al fútbol argentino. Veía los partidos de Chile, de los muchachos que le tocaba jugar", comenzó mencionando cuando se le consultó por su labor en el programa Los Eduls, en YouTube.

A eso, añadió que: "Cuando me tocaba ir a la Federación Chilena ya me ponía a mirar y observar. El trabajo nuestro es un poco así, monitorear a los muchachos de la selección. Uno después se va enterando de lo que se habla (en los medios)".

Respecto a su relación con Arturo Vidal, Gareca fue honesto en apuntar: "Soy bastante frío en ese aspecto. No me caldeo por alguna declaración de algún muchacho, me enfocó en el trabajo que tengo que hacer".

"Llegó un momento en donde él (Vidal) se expresó de una manera que para ellos no era tan agresivo, pero para nosotros podía llegar a hacerlo. Es un señor. Me pidió disculpa si es que me sentí ofendido y le dije: 'tranquilo, no había ningún problema'", cerró el exseleccionador.