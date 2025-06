Marcelo Gallardo aclaró la situación con Mastantuono: Si está bien, jugará

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, abordó este lunes la situación de Franco Mastantuono y su fichaje por Real Madrid, asegurando que el joven de 17 años dirá presente ante Urawa Red Diamonds este martes.

"Tengo un jugador acá, que está dentro de nuestro plantel. Con deseo de jugar. Si está bien jugará y si no está bien no jugará", declaró el técnico en conferencia de prensa desde Seattle.

Posteriormente, Gallardo profundizó al decir: "El chico tiene deseo de jugar al fútbol. Muestra sus ganas de jugar y de expresarse dentro de un campo de juego".

Respecto al ruido mediático del traspaso, añadió: "Hay que dejar de lado las cosas que ya pasaron. Lo que no podemos manejar, (es mejor) no desgastarnos en eso. Lo que es complejo es lo que viene de afuera. Aquí dentro somos más simples. No hay tanto drama para hacer".

"Él (Mastantuono) está bien, está acompañado, los compañeros lo están apoyando. Él está cómodo, no se ve incómodo. Nosotros lo mismo. Lo apoyamos, lo acompañamos y mientras esté con nosotros, si se ve bien jugará", enfatizó.