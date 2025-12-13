Nacional de Montevideo descartó el fichaje de Paulo Díaz por su alto costo económico

El futuro de Paulo Díaz parece estar lejos de River Plate, pero su salida no será sencilla. Nacional de Montevideo, reciente campeón en Uruguay, sondeó la situación del defensor chileno con la intención de ficharlo, pero desistió rápidamente de la operación debido al alto costo que implica su contratación.

Según informó el medio partidario La Página Millonaria, el "Bolso" buscaba un reemplazo de jerarquía ante la posible partida de Julián Millán. Sin embargo, los montos frenaron cualquier avance. "Nacional no tiene la capacidad económica de afrontar, no sólo el contrato del zaguero de 31 años, sino tampoco la compra de su pase", detalló el portal trasandino.

Aunque Díaz mantiene contrato vigente con el cuadro de la "Banda Sangre" hasta finales de 2027, el director técnico Marcelo Gallardo decidió no contar con él para la temporada 2026. Esta determinación quedó en evidencia en la recta final del último torneo argentino, donde el seleccionado nacional perdió protagonismo y no fue considerado en los partidos decisivos.

La traba económica

Pese a que River Plate está dispuesto a negociar para liberar un cupo de extranjero y reducir su masa salarial, la institución no pretende dejar partir gratis al jugador. El contrato de Díaz estipula una cláusula de rescisión de 10 millones de dólares. Si bien en Núñez aceptan recibir una cifra inferior, el monto sigue siendo inalcanzable para la mayoría de los clubes sudamericanos.

Ante este escenario y con la puerta de Nacional cerrada, el entorno del futbolista y el club argentino deberán buscar nuevos destinos. De acuerdo a la prensa local, las opciones más viables para costear el traspaso y el sueldo del chileno apuntan ahora a los mercados de México y Arabia Saudita.