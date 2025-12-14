River Plate ganó la Messi Cup con Bruno Cabral como figura

El semillero de River Plate volvió a dar una muestra de carácter y jerarquía a nivel internacional. Este domingo 14 de diciembre, la categoría Sub 16 del "Millonario" se proclamó campeona de la Messi Cup tras derrotar por un claro 2-0 a Atlético de Madrid en la gran final disputada en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, la casa de Inter Miami.

La figura excluyente de la jornada y del torneo fue Bruno Cabral. El goleador de la "Banda Sangre" apareció en los momentos clave para destrabar un partido parejo ante los españoles. Abrió el marcador a los 27 minutos con un potente remate al ángulo y sentenció la historia poco después, definiendo con clase ante la salida del arquero rival.

El equipo dirigido por Martín Pellegrino completó una campaña brillante en suelo estadounidense, compitiendo de igual a igual contra las mejores canteras del mundo. En su recorrido hacia el título, River dejó en el camino a potencias como Chelsea (a quien venció 3-1 en semifinales), Inter de Milán (goleada 5-1) y empató con Barcelona, cayendo únicamente ante Manchester City en la fase de grupos.

El certamen, que lleva el nombre del capitán de la selección argentina, Lionel Messi, reunió a ocho academias de élite mundial. Aunque el astro no pudo estar presente en la final por compromisos en Asia, sí compartió con los jóvenes talentos durante la semana en el predio de entrenamiento, recibiendo incluso una camiseta de River como obsequio por parte de la delegación argentina.

Bruno Cabral terminó consolidándose como el máximo artillero de la competición con 7 goles, siendo fundamental para que el club de Núñez sumara un nuevo trofeo internacional a sus vitrinas formativas.