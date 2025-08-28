River Plate superó por penales a Unión Santa Fe para acceder a los cuartos de la Copa Argentina

River Plate, que tuvo al defensor Paulo Díaz como suplente, sufrió más de la cuenta este jueves al igualar sin goles frente a Unión de Santa Fe y avanzar tras una tanda de penales que terminó 3-4 a su favor a los cuartos de final de la Copa Argentina.

El disputado encuentro fue muy cerrado en Mendoza, por lo que el elenco adiestrado por Marcelo Gallardo solo pudo generarse algunas aproximaciones con cabezazos de Lautaro Rivero (4') y Sebastián Driussi (5'), pero sin precisión. En tanto su rival respondió con un disparo de Mauricio Martínez (18').

De cara al complemento las acciones no variaron mucho, pero el local se acercó más cuando Cristian Tarragona rozó el gol tras una contra (51') y cuando Franco Fragapane exigió a Franco Armani con un remate a quemarropa (57').

La clasificación se definió desde los doce pasos. Unión comenzó con acierto de Mauricio Martínez y Augusto Solari, pero Lucas Gamba y Valentín Fascendini fallaron sus tiros ante la gran actuación del portero de 38 años.

River respondió con la jerarquía de Juan Fernando Quintero, Miguel Borja y Franco Colidio. Aunque Lucas Martínez Quarta erró su disparo, Gonzalo Montiel asumió la responsabilidad y selló el 4-3 definitivo que citó a los "millonarios" con Racing Club en los cuartos de final.