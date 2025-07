Salas criticó fichaje de Gonzalo Tapia en River: Les pasaré mi teléfono, faltó una llamada

Marcelo Salas es voz autorizada para hablar sobre River Plate, luego de dos pasos por el club en que es un ídolo.

Por eso, el retirado goleador de la selección chilena fue entrevistado por el diario Olé para referirse a Gonzalo Tapia, quien partirá del conjunto "banda sangre" al prácticamente no jugar, y por Lucas Cepeda, quien asoma como opción para el segundo semestre.

Sobre el primero fue muy crítico. De hecho, dijo esperar que la próxima vez lo llamen para preguntar por futbolistas chilenos.

"Yo creo que en River faltó mi llamada, les voy a pasar mi teléfono a la gente y así les puedo hacer algún comentario antes de contratar (...) Lo de Tapia me sorprendió", dijo.

En tanto, sobre el atacante de Colo Colo, sostuvo: "Es un jugador con mucha proyección que tiene que afianzarse y seguir creciendo si mantiene el nivel que viene mostrando hasta ahora".

También, recalcó: "Hay jugadores que son para River o equipos grandes de la Argentina y hay otros que por ahí no lo son. Creo que hay un estudio importante de parte de River, pero nunca está de más un mensaje directo sin ningún compromiso, ja".

Pero Salas también se refirió al momento del fútbol chileno: "Obviamente pega mucho cuando la selección no anda. En este sentido no encontró el rumbo para competir en las Eliminatorias. No estamos pasando un buen momento a nivel de fútbol en general en nuestro país, es así, pero ahora viene un cambio importante nuevamente con muchos chicos que pueden darle la vuelta a esto. Esperemos que así sea".