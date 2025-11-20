Instancia de Apelación otorgó licencia de clubes a San Marcos de Arica para la temporada 2026

San Marcos de Arica recibió este jueves la licencia de clubes para la temporada 2026, luego que la Instancia de Apelación aceptara los alegatos y el cuadro nortino subsanara las observaciones presentadas por el Organo de Primera Instancia de la ANFP (OPI).

La OPI había denegado la licencia a los nortinos porque no habían presentado su memoria anual a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) dentro de los plazos pertinentes, un requisto clave para tener la certificación para competir en los torneos nacionales.

Sin embargo, la Instancia de Apelación aclaró que "han sido subsanadas en tiempo y forma las observaciones realizadas por la OPI", por lo que se decidió otorgar la licencia de clubes al cuadro ariqueño para el 2026.

"Tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del mismo año, debiendo renovarse anualmente con la nueva información y requisitos solicitados, de acuerdo con lo dispuesto en el reglamento ya mencionado", cierra el documento.

San Marcos de Arica actualmente está en la pelea por lograr el ascenso en la Liguilla de la Primera B y ganó el primer partido ante Rangers, por 0-2 en Talca.

La revancha será el domingo a las 12:00 horas (15:00 GMT) en el Estadio "Carlos Dittborn".

El ganador entre San Marcos y Rangers enfrentará en semifinales de la liguilla al vencedor del cruce entre Cobreloa y Santiago Wanderers.