Órgano de Primera Instancia de la ANFP denegó la licencia de clubes a San Marcos de Arica para 2026

Un nuevo golpe en los escritorios azotó a la Liga de Ascenso, pues la licencia de clubes 2026 de San Marcos de Arica fue rechazada por la ANFP.

El Organo de Primera Instancia (OPI) denegó la licencia a los nortinos para la próxima temporada al no haber presentado su memoria anual a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) dentro de los plazos pertinentes, requisito indispensable para obtener la crucial certificación que permite competir en el fútbol chileno.

"La presentación de los estados financieros auditados no solo es un requisito establecido en el Reglamento de Licencias de Clubes, sino que también se encuentra expresamente recogido en la Ley N° 20.019, cuerpo legal en que -entre otras materias- se indican una serie de obligaciones que deben cumplir las organizaciones deportivas profesionales para permanecer en una asociación o liga deportiva profesional", detalló el documento.

Sin embargo, el club tiene un plazo de cinco días hábiles desde que fue notificado para recurrir a la Instancia de Apelación. Cabe señalar que la resolución se redactó el 28 de octubre, pero fue firmada el domingo 2 de noviembre recién pasado.

Así, San Marcos aún puede corregir las observaciones realizadas por el OPI para obtener la licencia de clubes. En caso contrario, no podrá competir en la temporada 2026.