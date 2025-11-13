Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | San Marcos de Arica

San Marcos de Arica expresó pesar por fallecimiento del padre de Ramón Fernández

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
San Marcos de Arica lamentó en sus redes sociales el fallecimiento del padre del jugador Ramón Fernández, ocurrido durante la madrugada de este jueves.

"Como institución, en nombre del nuestros jugadores, cuerpo técnico, funcionarios y de toda la familia celeste, extendemos nuestras más sinceras condolencias a Ramón y a todos sus seres queridos en este momento tan frágil y doloroso", publicó el club nortino.

"Que don Pedro Ramón Fernández descanse en paz. Toda la familia de Los Bravos del Morro está con ustedes", cerró San Marcos de Arica.

