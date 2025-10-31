Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago20.5°
Humedad37%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Santiago Morning

Se confirmó el descenso a Segunda: Santiago Morning perdió el caso en el TAS

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El "Chago" cayó a Segunda Profesional tras la ratificación de la resta de puntos con la que inició la temporada.

Se confirmó el descenso a Segunda: Santiago Morning perdió el caso en el TAS
 Photosport
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Este viernes se conoció el esperado fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) sobre el caso Santiago Morning y ratificó la resta de puntos que sufrió el equipo al iniciar el Ascenso 2025, y que terminó sentenciando su caída a la Segunda División Profesional.

El TAS rechazó la apelación "bohemia" por la sanción de nueve unidades aplicada esta temporada a raíz de un incumplimiento de pagos previsionales que había ocurrido al cierre del torneo 2024.

Santiago Morning además tendrá que abonarle a la ANFP 2.000 francos suizos (alrededor de $2.342.000 chilenos) en concepto de costos legales.

De esta manera, el "Chago" perdió la categoría y jugará en la tercera división de nuestro fútbol, independiente de cómo resulte su recurso en el Tribunal de Disciplina tras haber sufrido otra resta de puntos por la presencia de Esteban Paredes en la banca ante Magallanes y Cobreloa.

Aunque el Morning logre salvar aquellos seis puntos, quedaría con 26 unidades, a cuatro de Unión San Felipe con solo la última fecha por jugarse.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada