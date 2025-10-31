Se confirmó el descenso a Segunda: Santiago Morning perdió el caso en el TAS

Este viernes se conoció el esperado fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) sobre el caso Santiago Morning y ratificó la resta de puntos que sufrió el equipo al iniciar el Ascenso 2025, y que terminó sentenciando su caída a la Segunda División Profesional.

El TAS rechazó la apelación "bohemia" por la sanción de nueve unidades aplicada esta temporada a raíz de un incumplimiento de pagos previsionales que había ocurrido al cierre del torneo 2024.

Santiago Morning además tendrá que abonarle a la ANFP 2.000 francos suizos (alrededor de $2.342.000 chilenos) en concepto de costos legales.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) CONFIRMÓ la decisión de la 2da sala del Tribunal de Disciplina (febrero 2025) y RECHAZÓ la apelación presentada por #SantiagoMorning. Esta decisión confirma el descenso de categoría del elenco metropolitano. @Cooperativa pic.twitter.com/FW3h6oKBv0 — Sergio Godoy Acosta (@SGodoyAcosta) October 31, 2025

De esta manera, el "Chago" perdió la categoría y jugará en la tercera división de nuestro fútbol, independiente de cómo resulte su recurso en el Tribunal de Disciplina tras haber sufrido otra resta de puntos por la presencia de Esteban Paredes en la banca ante Magallanes y Cobreloa.

Aunque el Morning logre salvar aquellos seis puntos, quedaría con 26 unidades, a cuatro de Unión San Felipe con solo la última fecha por jugarse.