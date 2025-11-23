David Pizarro reveló a su candidato para adquirir la propiedad de S. Wanderers

El exseleccionado nacional David Pizarro descartó de plano los rumores que lo posicionaban como una opción para adquirir la propiedad de Santiago Wanderers, club que lo formó y donde tuvo un regreso como jugador entre 2015 y 2016. En cambio, el "Fantasista" reveló el nombre de su candidato ideal para asumir el control del equipo.

Tras participar en el amistoso entre los héroes de Sydney 2000 y un equipo de la "Generación Dorada", Pizarro se mostró sorprendido por el trascendido que lo vinculaba con la compra del club. "Me sorprendió mucho", aseguró, para luego postular a un actual dirigente: "Hay una persona que puede comprar Wanderers, que es un wanderino de tomo y lomo, que es Hernán Cortés", reveló.

El otrora volante de AS Roma e Inter de Milán argumentó su preferencia, destacando las capacidades del actual director. "Tiene la capacidad. Si se rodea de gente capaz, que le puede ayudar, es el nombre, si se va la familia Sánchez. El debería tomar el cargo", subrayó el campeón de Copa América.

A pesar de descartarse como propietario, David Pizarro dejó abierta la puerta para un futuro regreso al elenco "caturro" desde otra función. "Había planeado terminar mi carrera ahí y no se dio. El fútbol no te dice dónde iniciaré mi carrera (como técnico), no lo sé", cerró, sin descartar la posibilidad de volver algún día a dirigir al club de sus amores.