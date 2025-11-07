ANFP ratificó resta de 52 puntos y descenso de San Antonio Unido a Tercera

Este viernes, la ANFP aplicó el castigo a San Antonio Unido consistente en la resta de 42 puntos por retraso en la reposición de la garantía dejada a inicio de año, sellando la caída lila desde la Segunda División Profesional al fútbol amateur.

Al club ya les habían restado 10 puntos por atraso en el pago de sus remuneraciones de abril y junio, pero con esta nueva sanción quedó con -21 unidades. La tabla en el sitio web del Campeonato Chileno se actualizó y ya oficializa estas cifras.

#LigaSegundaDivisión ANFP actualiza la tabla de posiciones, tras quedar ejecutadas las restas de 18 puntos a Deportes Melipilla (meses febrero, marzo y agosto) y 52 puntos a San Antonio Unido (reposición de la garantía). pic.twitter.com/Ov8LQi84SM — Sergio Godoy Acosta (@SGodoyAcosta) November 7, 2025

"Se sanciona al Club San Antonio Unido S.A.D.P. con la resta de tres (3) puntos por cada semana completa de retardo (7 días corridos), contada desde el 1 de agosto de 2025 y hasta la fecha en que la reposición de la garantía se acredite por el Club sancionado. Dichos puntos deberán ser descontados de los obtenidos por el club en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Segunda División, Temporada 2025", señaló el fallo de la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina, como detalló el portal Primera B Chile.

De esta manera, y a falta de tres fechas para el final, los sanantoninos quedaron sentenciados a volver a Tercera División A de la ANFA, en medio de un complejo momento financiero que tiene a la institución en insolvencia.

En tanto, Deportes Melipilla sufrió un castigo de 18 puntos por el no pago de sueldos de los meses de febrero, marzo y agosto. Con esto, el conjunto "potro" quedó penúltimo con 15 puntos.