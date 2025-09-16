Matías Rodríguez explotó contra el arbitraje en Segunda: Es sospechoso

El capitán de Deportes Melipilla, Matías Rodríguez, se sumó a las críticas al arbitraje luego de verse perjudicados en el último duelo ante Puerto Montt y aseguró que hay gente que el elenco de los "potros" desaparezca.

Aquel partido estuvo marcado por la determinación del juez Rodrigo Farías de no sancionar un penal que pareció claro en favor para Deportes Melipilla en los descuentos del compromiso y que pudo significar el empate para los forasteros.

Ante ello, el exjugador de Universidad de Chile aseguró a programa Rumbo Digital que "con un penal inexistente nos empatan, está clarísima, hay imágenes y lo decimos con fundamento. Después no nos cobran un penal con una patada en la cabeza, nosotros estamos cansados ya, es sospechoso, si quieres les damos la copa y ya está".

"Te hace pensar un montón de cosas, cuando termina el torneo siempre nos castigan, Melipilla no se calla más. Hay mucha gente que quiere que Melipilla desaparezca", añadió.

Otro que tuvo duras palabras al arbitraje fue Cristián Magaña: "Me cansé de la injusticia, aunque me den 30 fechas. El fútbol está muy sucio. Nos cagaron el año pasado y todo se arregla en cuatro paredes. Si tú ves el video, no fue penal", expresó.

"Mis lágrimas no son de vender humo. Me cansé de ser buena gente. No puedo hablar de robo porque no lo conozco como persona, pero me duele porque era un penal clarísimo y él cobró el de ellos porque quiso compensar", añadió.