Roberto Cereceda y el momento de San Antonio Unido: Hay muchachos que no tienen para el día a día

La compleja situación que vive San Antonio Unido en lo económico tiene al club lila al borde la quiebra, algo que afecta directamente al plantel de jugadores profesionales, tal como lo reflejó Roberto Cereceda, quien hace tres semanas se desligó del equipo.

"Mira, antes de la quiebra ya empezamos a darnos cuenta de muchas cosas, los dirigentes no respondían los teléfonos cuando les preguntábamos por dinero. Siempre la respuesta era que el club lo iban a comprar, pero para mí siempre fue una mentira", dijo el lateral zurdo a DLT Sports.

"Empezó a faltar ropa, canchas para entrenar, se atrasaron los sueldos a los kinesiólogos y al utilero, que le deben más de dos meses de su contrato. Los jugadores también se atrasaron y este mes no pagaron nuevamente. Guillermo Lee (presidente) y Valentín Benet (vicepresidente) desaparecieron", añadió quien fuera seleccionado chileno.

"Estamos viendo la misma situación que pasó con Cristóbal Campos, en donde Lee de un momento a otro no le respondía el teléfono, después de haber prometido algo que nunca cumplió que fue un sueldo vitalicio hacia Cristóbal", complementó antes de comentar lo que viven algunos de sus compañeros.

"El grupo está muy afectado. Hay muchachos que no tenían ni siquiera para el día a día, dejaron de ir porque no tenían para el bus. Casos de muchachos que eran de afuera de la región y no tenían para el bus y tuvieron que empezar a trabajar", expresó.