Argentina disputará amistosos ante Venezuela y Puerto Rico en Estados Unidos en octubre

La selección argentina de fútbol disputará partidos amistosos en Estados Unidos contra los combinados de Venezuela y Puerto Rico en la doble fecha FIFA de octubre próximo, según anunció este jueves Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El seleccionado campeón del mundo chocará primero ante la "Vinotinto" en el Hard Rock Stadium de Miami y luego ante el combinado puertorriqueño en la ciudad de Chicago, según precisó Tapia en declaraciones a la prensa en la sede de la AFA en la localidad de Ezeiza (Buenos Aires).

Según informaron a EFE fuentes de la AFA, el primero de los dos duelos será el 10 de octubre y el segundo el día 13 del mismo mes, en el Estadio Soldier Field de Chicago.

Ambos amistosos forman parte del calendario de la selección argentina de cara al Mundial 2026 -al cual ya se encuentra clasificada-, que incluyen la doble fecha final de Clasificatorias este mes, amistosos contra Angola e India en noviembre y la "Finalissima" contra España, prevista para marzo próximo.

El primero de esos duelos tendrá lugar el próximo jueves 4 de septiembre, como local en Buenos Aires ante Venezuela, y luego, el martes 9 de septiembre, como visitante ante Ecuador en Guayaquil.

La estrella de la "Albiceleste", Lionel Messi, de 38 años, anunció en las últimas horas que el encuentro del martes en el Estadio Monumental será su último partido por eliminatorias en territorio argentino.