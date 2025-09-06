Argentina no contó con Messi en sus entrenamientos para la última fecha de las Clasificatorias

Con la clasificación al Mundial 2026 asegurada, la selección argentina entrenó este sábado en Ezeiza de cara al duelo del próximo martes frente a Ecuador en Guayaquil, prescindiendo de Lionel Messi y del defensor Cristian Romero.

El equipo de Lionel Scaloni abrió la jornada con trabajos físicos antes de realizar veinte minutos de fútbol formal con los 27 convocados disponibles. Entre ellos estuvieron los juveniles Claudio Echeverri y Valentín Carboni, quienes habían entrenado con la sub 20 en la previa al choque con Venezuela.

El plantel cerró la práctica con un ejercicio de reducido durante 25 minutos y quedó liberado hasta la tarde del domingo. Messi, por su parte, fue liberado luego del triunfo ante Venezuela y Romero cumplirá suspensión por acumulación de amarillas.

Para este lunes se programó la última práctica matinal en Ezeiza, la conferencia de Scaloni y el viaje en vuelo charter hacia Guayaquil, donde la delegación descansará a la espera del partido.