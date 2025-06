[VIDEO] Hinchada de Argentina se acordó de Chile con burlesco cántico

En la previa del partido de Argentina y Colombia por la fecha 16 de las Clasificatorias, la hinchada albiceleste se acordó de Chile y la eliminación del combinado nacional del Mundial.

En un Estadio Monumental de Buenos Aires repleto, los argentinos entonaron a coro: "El que no salta no va al Mundial", todo esto luego de la derrota de La Roja ante Bolivia que dejó sin chances a Chile de luchar por el repechaje.

Revisa el momento a continuación:

"...El que no salta, no va al Mundial..." 🎵



La gente caliente el Argentina vs Colombia



📹 @AlejandroVeron para Siempre Con Argentina pic.twitter.com/zvV8j68YCq