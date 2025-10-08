Síguenos:
Deportes | Fútbol | Selección argentina

[VIDEO] La selección de Argentina rindió un minuto de silencio por la partida de Miguel Angel Russo

Autor: Cooperativa.cl

Los campeones del mundo homenajearon al histórico DT de Boca en Miami.

La selección de Argentina, encabezada por Lionel Scaloni y Lionel Messi, rindió un respetuoso minuto de silencio en honor a Miguel Angel Russo, entrenador de Boca Juniors e histórico del fútbol trasandino, quien falleció este miércoles a los 69 años.

Tras conocerse la triste noticia, el equipo albiceleste, que se prepara en Miami para el amistoso contra Venezuela el viernes, se reunió durante la práctica y homenajearon al fallecido entrenador.

Presente en el plantel argentino está Leandro Paredes, capitán de Boca Juniors.

El amistoso de Argentina y Venezuela será en el Hard Rock Stadium, el viernes a las 21:00 horas (00:00 GMT).

