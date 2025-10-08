[VIDEO] La selección de Argentina rindió un minuto de silencio por la partida de Miguel Angel Russo
Los campeones del mundo homenajearon al histórico DT de Boca en Miami.
La selección de Argentina, encabezada por Lionel Scaloni y Lionel Messi, rindió un respetuoso minuto de silencio en honor a Miguel Angel Russo, entrenador de Boca Juniors e histórico del fútbol trasandino, quien falleció este miércoles a los 69 años.
Tras conocerse la triste noticia, el equipo albiceleste, que se prepara en Miami para el amistoso contra Venezuela el viernes, se reunió durante la práctica y homenajearon al fallecido entrenador.
Presente en el plantel argentino está Leandro Paredes, capitán de Boca Juniors.
Minuto de silencio y EMOTIVO HOMENAJE para Miguel Ángel Russo en el entrenamiento de la Selección. 🤍 pic.twitter.com/YCVDUEBkds— TyC Sports (@TyCSports) October 8, 2025
El amistoso de Argentina y Venezuela será en el Hard Rock Stadium, el viernes a las 21:00 horas (00:00 GMT).
La Selección Argentina hace un minuto de silencio por Miguel Ángel Russo. pic.twitter.com/zlSV2CZXqv— Gastón Edul (@gastonedul) October 8, 2025
