[VIDEO] La selección de Argentina rindió un minuto de silencio por la partida de Miguel Angel Russo

La selección de Argentina, encabezada por Lionel Scaloni y Lionel Messi, rindió un respetuoso minuto de silencio en honor a Miguel Angel Russo, entrenador de Boca Juniors e histórico del fútbol trasandino, quien falleció este miércoles a los 69 años.

Tras conocerse la triste noticia, el equipo albiceleste, que se prepara en Miami para el amistoso contra Venezuela el viernes, se reunió durante la práctica y homenajearon al fallecido entrenador.

Presente en el plantel argentino está Leandro Paredes, capitán de Boca Juniors.

Minuto de silencio y EMOTIVO HOMENAJE para Miguel Ángel Russo en el entrenamiento de la Selección. 🩵🤍 pic.twitter.com/YCVDUEBkds — TyC Sports (@TyCSports) October 8, 2025

El amistoso de Argentina y Venezuela será en el Hard Rock Stadium, el viernes a las 21:00 horas (00:00 GMT).

