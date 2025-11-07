[VIDEO] "Quiero": Argentina presentó su camiseta con estelar actuación de Messi

La selección argentina presentó este viernes la camiseta que usará en su defensa de la Copa del Mundo y lo hizo con una atractiva publicidad donde el capitán Lionel Messi se roba la película.

En la producción aparecen varios de los jugadores estelares del combinado albiceleste como Emiliano Martínez, Rodrigo de Paul, Julián Alvarez y Alexis Mac Allister.

También tiene su espacio Angel Di María, quien anunció su retiro de la selección, y el presidente de AFA, Claudio Tapia, no obstante, es Lionel Messi el centro de atención.

Pese a que aparece escasos segundos, el rosarino aparece jugando cartas y dice un tajante "Quiero".