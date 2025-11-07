Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago17.3°
Humedad49%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección argentina

[VIDEO] "Quiero": Argentina presentó su camiseta con estelar actuación de Messi

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El rosarino tiene escasos pero intensos segundos en la producción.

[VIDEO]
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La selección argentina presentó este viernes la camiseta que usará en su defensa de la Copa del Mundo y lo hizo con una atractiva publicidad donde el capitán Lionel Messi se roba la película.

En la producción aparecen varios de los jugadores estelares del combinado albiceleste como Emiliano Martínez, Rodrigo de Paul, Julián Alvarez y Alexis Mac Allister.

También tiene su espacio Angel Di María, quien anunció su retiro de la selección, y el presidente de AFA, Claudio Tapia, no obstante, es Lionel Messi el centro de atención.

Pese a que aparece escasos segundos, el rosarino aparece jugando cartas y dice un tajante "Quiero".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada