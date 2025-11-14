Bolivia llora a Xabier Azkargorta, el entrenador español que los llevó a su último Mundial

El fútbol boliviano y toda una nación despiden con profundo dolor a Xabier Azkargorta, el legendario entrenador español que falleció este viernes a los 72 años en Santa Cruz. El "Bigotón", como era cariñosamente conocido, dejó una huella imborrable en la historia del país al clasificar por primera vez a la selección de Bolivia a un Mundial, el de Estados Unidos 1994.

Las muestras de pesar llegaron desde todos los ámbitos. El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, expresó sus condolencias y recordó al "hombre que nos dio una alegría grande". Del mismo modo, los expresidentes Carlos Mesa y Jorge "Tuto" Quiroga se sumaron a los homenajes, destacando la unidad y el orgullo que su gesta generó en todo el país. "Con tu liderazgo nos llevaste a la gloria mundialista", publicó Quiroga.

El mundo del fútbol también manifestó su tristeza. Carlos Borja, capitán de aquella histórica selección mundialista, le dedicó un sentido mensaje: "¡Querido profe! Qué noticia más dolorosa la de su partida. Dejas un recuerdo imperecedero e imborrable en todos los bolivianos". El exportero de ese plantel, Carlos Leonel Trucco, también se sumó a las condolencias.

Los clubes en los que dejó su marca lo recordaron con gratitud. Club Bolívar, equipo al que hizo campeón nacional y llevó a las semifinales de la Copa Libertadores en 2014, publicó: "Hoy despedimos a un gigante. Su huella queda tatuada para siempre en la historia de nuestro país y en el corazón del Club Bolívar". Clubes como The Strongest y Oriente Petrolero también se unieron a la despedida.

El legado de Xabier Azkargorta es eterno. Si bien Bolivia había participado en los mundiales de 1930 y 1950, fue bajo su dirección técnica que el país logró por primera y única vez en su historia la clasificación a una Copa del Mundo a través de las eliminatorias, un hito que permanece en la memoria de todo el pueblo boliviano.