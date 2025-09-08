Ancelotti anunció variados cambios en Brasil ante la necesidad de jugar en la altitud

El técnico de la selección brasileña, Carlo Ancelotti, anunció este lunes que promoverá varios cambios en el equipo que visitará a Bolivia el martes en su último partido por las eliminatorias mundialistas ante la necesidad de mejorar el rendimiento en los 4.150 metros de altura de El Alto.

"Vamos a cambiar no solo la estrategia sino también algunos jugadores", aseguró el entrenador italiano en la rueda de prensa que concedió en vísperas del partido y al confirmar varias modificaciones con respecto a la selección que se impuso por 3-0 a Chile el pasado jueves en el Maracaná de Río de Janeiro.

"Será una estrategia diferente. Tenemos que jugar diferente al partido con Chile, que fue de mucha intensidad y presión, y eso en la altura no se puede hacer", admitió.

Afirmó que la altitud es un componente que lo obliga a cambiar la estrategia y que, pese a que nunca ha tenido esa experiencia, viene conversando con entrenadores, jugadores y miembros de la comisión técnica que ya la tuvieron.

"Puede ser una novedad para mí, pero Brasil ya jugó muchos partidos allí y contamos con muchas personas que tienen esa experiencia, incluyendo jugadores, médicos y fisioterapeutas. Tengo que confiar en personas que tienen más información que yo", dijo.

Ancelotti admitió que los cambios que realizó en las prácticas de los últimos dos días en la Granja Comary, el moderno centro de entrenamiento de la selección brasileña en la ciudad serrana de Teresópolis, fueron pensando en la altitud.