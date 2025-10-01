Ancelotti convocó a Vinícius y Rodrygo para amistosos de Brasil con Japón y Corea del Sur

El seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, convocó este miércoles a los atacantes Vinícius Jr. y Rodrygo, sus expupilos en Real Madrid, para los partidos amistosos de este mes con Japón y Corea del Sur, preparatorios para el Mundial de 2026.

Vinícius no fue convocado para los dos últimos partidos de Brasil por las Clasificatorias mundialistas, contra Chile y Bolivia, debido a que tenía que cumplir una fecha de suspensión, y Rodrygo hasta ahora no había sido tenido en cuenta por Ancelotti por sus diferentes problemas físicos.

El entrenador italiano explicó que su lista de 26 convocados para los amistosos no es definitiva debido a que tuvo muchas limitaciones por jugadores que se lesionaron.

Dijo igualmente que le dio prioridad a los jugadores que actúan para clubes europeos debido a que tendrán menos dificultades de viaje y de diferencia horaria para desplazarse hasta Asia.

De clubes brasileños tan solo convocó al portero Hugo Souza, de Corinthians, y al defensa Fabrício Bruno, de Cruzeiro.

Aclaró, sin embargo, que su intención no es hacer pruebas en los amistosos debido a que "ya no hay nada que inventar en el fútbol" y a que tiene que pensar en el equipo con el que disputará el Mundial.

En sus dos primeros partidos preparatorios para el Mundial del próximo año, Brasil visitará a Corea del Sur en Seúl, el próximo 10 de octubre, y cuatro días después se enfrentará a Japón en Tokio.

La Canarinha aún tiene previstos otros dos amistosos este año, en noviembre, probablemente contra selecciones africanas, a las que enfrentará en Londres y París.

En marzo de 2026, en la siguiente fecha FIFA, la intención es enfrentarse a dos selecciones europeas de elite, según el técnico.

El partido con Corea será el quinto desde que Ancelotti asumió como seleccionador brasileño, en mayo pasado. En los cuatro anteriores, todos por las eliminatorias, consiguió dos victorias, un empate y una derrota, en la visita a Bolivia en El Alto.

Lista de convocados:

Porteros

Bento (Al-Nassr/SAU)

Ederson (Fenerbahçe/TUR)

Hugo Souza (Corinthians)

Defensas

Caio Henrique (Mónaco/FRA)

Carlos Augusto (Inter/ITA)

Douglas Santos (Zénit/RUS)

Éder Militao (Real Madrid/ESP)

Fabricio Bruno (Cruzeiro)

Gabriel Magalhaes (Arsenal/ING)

Lucas Beraldo (PSG/FRA)

Vanderson (Mónaco/FRA)

Wesley (Roma/ITA)

Centrocampistas

Andre (Wolverhampton/ING)

Bruno Guimaraes (Newcastle/ING)

Casemiro (Mánchester United/ING)

Joao Gomes (Wolverhampton/ING)

Joelinton (Newcastle/ING)

Lucas Paquetá (West Ham/ING)

Delanteros

Estevao (Chelsea/ING)

Gabriel Martinelli (Arsenal/ING)

Igor Jesús (Nottingham Forest/ING)

Luiz Henrique (Zénit/RUS)

Matheus Cunha (Manchester United/ING)

Richarlison (Tottenham/ING)

Rodrygo (Real Madrid/ESP)

Vinícius Júnior (Real Madrid/ESP)