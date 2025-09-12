Ancelotti se abrió a renovar con Brasil tras el Mundial: Sería genial quedarme hasta 2030

Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil desde el pasado mes de mayo, abrió la puerta a extender su contrato de un año para seguir al mando de la "Canarinha" después de la Copa del Mundo 2026.

"Quería entrenar a Brasil (desde 2023). Prepararme para el Mundial con Brasil es algo especial. Firmé un contrato de un año. Después del Mundial, todo está abierto. Creo que fue lo correcto en ese momento firmar un contrato de un año", señaló en diálogo con ESPN.

"No tengo ningún problema si la CBF quiere seguir, no hay problema. Estoy muy feliz aquí, mi familia también. Podemos pensarlo", añadió.

Ancelotti destacó que "tenemos tiempo para hablarlo, no tengo problema en continuar", y que "sería genial quedarme hasta 2030".

"Carletto" dirigió los últimos cuatro partidos de las Clasificatorias 2026, con dos triunfos, un empate y la caída en el cierre ante Bolivia en El Alto: Brasil quedó en el quinto lugar, la peor ubicación histórica del "Scratch", con 28 puntos y a diez unidades del líder Argentina.