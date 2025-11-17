Ancelotti y la renovación de su contrato con Brasil: "Es posible"

Carlo Ancelotti, técnico de la selección brasileña, reconoció este lunes que evalúa renovar su vínculo con la pentacampeona del mundo más allá del Mundial 2026, tema que abordó en la previa del amistoso que disputará ante Túnez en Lille este martes.

"No hemos hablado al respecto, pero es posible. Me encuentro muy bien aquí, no tengo otra idea que no sea Brasil. Para seguir tenemos que ser más los que decidan. No tengo prisa", comenzó mencionando el italiano.

Posterior a eso, ironizó con una posible sexta conquista de la "Canarinha" en su ciclo como seleccionador: "El contrato antes del Mundial puede ser más barato, pero igual después es más caro".

Ancelotti asumió el cargo el pasado 12 de mayo, aún como entrenador del Real Madrid. En dos etapas con los "merengues" se convirtió en el técnico más laureado de su historia con 15 títulos.