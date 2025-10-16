Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección brasileña

Brasil jugará contra Senegal y Túnez en noviembre para preparar el Mundial de 2026

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El equipo de Carlo Ancelotti sumó nuevos amistosos.

La selección brasileña anunció este jueves que jugará dos amistosos contra Senegal y Túnez en noviembre próximo para dar continuidad a su preparación de cara al Mundial de 2026.

Ambos partidos se celebrarán en Europa y serán los últimos que disputará la "Canarinha" este año, según indicó la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) en una nota.

Primero, se medirá a Senegal en el Emirates Stadium de Londres, el 15 de noviembre. Tres días más tarde se examinará contra Túnez, en el Decathlon Stadium de Lille (Francia).

Como Brasil, estas dos selecciones africanas ya tienen asegurado su billete para el Mundial de 2026, que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México.

La "Canarinha", dirigida por el italiano Carlo Ancelotti desde mayo pasado, disputó en la última semana dos amistosos frente a Corea del Sur y Japón con sensaciones dispares.

La CBF trabaja ahora para cerrar dos amistosos en marzo de 2026 contra rivales europeos de primer nivel. Esos dos compromisos serán los últimos antes de que Ancelotti divulgue su lista definitiva de convocados para la próxima Copa del Mundo.

