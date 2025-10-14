Felipe Melo estalló por derrota de Brasil ante Japón

Exjugadores de Brasil reaccionaron este martes tras la inesperada derrota por 3-2 que la selección sufrió ante Japón en el Ajinomoto Stadium de Tokio, la primera en la historia del pentacampeón mundial frente a los nipones, quienes remontaron un 0-2 adverso en la segunda parte.

Felipe Melo, mundialista en Sudáfrica 2010 y tricampeón de la Copa Libertadores con Palmeiras y Fluminense, expresó en redes sociales su frustración por los errores que permitieron la caída.

"Yo creo que ya basta de probar jugadores. En la próxima convocatoria hay que llamar a los jugadores en los que ya se piensa para la Copa del Mundo", declaró el actual comentarista, aclarando que sus críticas son constructivas y no buscan despidos masivos.

Melo justificó algunos fallos individuales, pero enfatizó la necesidad de estabilidad tras la llegada de Carlo Ancelotti en mayo, quien ha rotado alineaciones y dejado fuera a figuras como Vinícius Jr. y Rodrygo para probar nuevas opciones en amistosos.

Júnior, histórico de la selección en los Mundiales de 1982 y 1986, coincidió en un análisis para TV Globo: "Nosotros no jugamos. Prácticamente asistimos. El cambio de esquema tuvo una influencia muy grande y la selección japonesa no desiste. Erramos muchos pases e individualmente cayó la producción".

La prensa brasileña apuntó directamente a Fabrício Bruno, zaguero de Cruzeiro implicado en dos de los tres goles nipones y tildado de "villano de la derrota" en titulares de ESPN Brasil y Veja. El defensor se disculpó públicamente ante los medios y pidió no ser "crucificado" por su actuación en los 90 minutos. Ancelotti, por su parte, evitó cargar las culpas sobre un solo jugador y atribuyó la caída a una "caída mental" colectiva tras el primer gol japonés, con una actitud deficiente en el segundo tiempo.

El italiano, quien asumió para revitalizar al Scratch tras una irregular campaña de Dorival Júnior, reiteró que estos amistosos sirven para experimentos y que el proceso continuará en noviembre rumbo al Mundial 2026, pese a que Brasil finalizó quinta en las Clasificatorias.