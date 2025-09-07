Gabriel Magalhaes: "Ancelotti es como un gran padre para nosotros"

El zaguero de la selección brasileña Gabriel Magalhaes afirmó este domingo que están "muy felices" de estar a las órdenes del técnico italiano Carlo Ancelotti, a quien ven como "un gran padre" para ellos.

"Busca integrarse con nosotros, conversa, se ríe. Conocemos su historia en el fútbol y le tenemos mucho respeto" afirmó el defensa de Arsenal en rueda de prensa, en la Granja Comary, estado de Río de Janeiro, donde la Canarinha prepara el duelo con Bolivia, el último de las eliminatorias para el Mundial de 2026.

Además, apoyó la idea del seleccionador de empezar a construir un equipo desde la zaga porque "lo más importante en el fútbol es no recibir goles".

"El pilar tiene que ser la defensa (...) Con la calidad que tenemos, si no sufrimos gol, la oportunidad de ganar es muy grande", señaló.

Desde que Ancelotti asumió las riendas, Brasil disputó tres partidos contra Ecuador, Paraguay y Chile, con un balance de un empate y dos victorias, y cuatro goles a favor y ninguno en contra.

Sobre las expectativas de poder ganar el Mundial de 2026, Magalhaes apostó por "mantener los pies en la tierra" y "prepararse lo más rápido posible" para llegar en condiciones a la cita de México, Canadá y Estados Unidos.

"Con el grupo unido, vamos conquistar grandes cosas", garantizó.

Brasil, ya clasificada para el Mundial, volverá a entrenar este domingo, cuando Ancelotti comenzará a diseñar el once que se medirá el martes a la selección boliviana en los 4.100 metros de altitud de El Alto.