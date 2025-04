Polémica se desató en Brasil por posible uniforme rojo para el Mundial de 2026

La selección brasileña se encontró este martes en el centro de la polémica entre la prensa, los hinchas y hasta ciertos sectores políticos que han mostrado su preocupación por el posible uniforme rojo para la equipación reserva del Scratch en el Mundial de 2026.

En medio de la expectativa generada por la posible llegada del italiano Carlo Ancelotti a Brasil, surgió la controversia a partir de la filtración de la web especializada 'Footy Headlines', que aseguró que la pentacampeona mundial volverá a vestirse de rojo -con matices en negro- más de un siglo después, puesto que ya usó ese color entre 1917 y 1919.

🇧🇷🔴🤯 Between 1917 and 1919, the Brazil national team actually wore red in official matches. This long-forgotten era is now being revisited over a century later. pic.twitter.com/5BwsSXQVTK