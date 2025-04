Prensa europea asegura que Ancelotti tiene acuerdo para dirigir a la selección brasileña

El italiano Carlo Ancelotti, técnico de Real Madrid, alcanzó un acuerdo con la Confederación Brasileña de Fútbol para tomar el mando en la selección, una vez complete su etapa en el conjunto merengue, informó este lunes la prensa deportiva europea.

De acuerdo a la información de Diario Marca, medio que cubre de cerca el acontecer de Real Madrid, la negociación de la CBF fue cautelosa, ya que quieren evitar el traspié que sufrieron la temporada pasada, cuando tenían prácticamente lista la contratación y el italiano decidió seguir una temporada más en la casa blanca.

Diego Fernandes, emisario del presidente de la CBF, fue clave en la maniobra, según el citado medio, y estuvo en Sevilla para ver la final de la Copa del Rey, que Real Madrid perdió ante Barcelona. El brasileño, además, también asistió al duelo que tuvieron los merengues con Arenal en la Champions, el pasado 16 de abril en el "Santiago Bernabéu".

Pese a estas negociaciones, Marca insiste en que "quedan cosas por resolver, como la forma de salida del entrenador de la entidad blanca".

En Inglaterra, en tanto, SkySports apuntó que Ancelotti está "muy cerca" de llegar a Brasil y que las negociaciones se formalizarán en mayo.

Por su parte, el periodista italiano Fabrizio Romano, especialista en el "Calciomercato", indicó que la CBF espera tener contratado a Ancelotti en la primera semana de junio, antes que arranque el Mundial de Clubes de la FIFA, en donde competirá Real Madrid.

"No es una opción esperar hasta julio", señaló Romano en sus redes sociales.

Por último, el medio brasileño Estadao aseguró que la CBF ofreció a Ancelotti un sueldo cercano a los 11 millones de dólares anuales, cifra que supera lo que reciben Didier Deschamps en Francia y Thomas Tuchel en Inglaterra.

🚨🇧🇷 Brazilian Federation expect Carlo Ancelotti to be on the touchline already on the first week of June representing the Seleçao.



It’s always been a key condition for Brazil: sign before the FIFA Club World Cup, not an option to wait until July.



Formal steps to follow now. pic.twitter.com/XTH7wuy4af