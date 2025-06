A propósito de PSG: Nicolás Córdova lanzó nueva crítica a la regla Sub 21

Si hay un tema del cual ha sido bastante crítico Nicolás Córdova, técnico de la selección chilena sub 20, es la regla de minutaje juvenil que se aplica en el fútbol nacional.

La regla establece que los clubes de Primera A y Primera B deben sumar en cancha al menos 1.890 minutos durante la temporada con jugadores sub 21.

Tras la final de la Champions League, donde París Saint-Germain aplastó por 5-0 a Inter de Milán, Córdova volvió a criticar la regla en Chile.

En ese sentido, destacó a tres jugadores jóvenes del conjunto francés al subir una historia en su cuenta de Instagram con imágenes de Warren Zaïre-Emery (categoría 2006), Désire Doué (2005) y Senny Mayulu (2006).

Juntos a las fotos, dejó un mensaje: "Nosotros en Chile con regla Sub 21 (2004)".

En 2024, el estratego sostuvo: "Yo voy a ser antipolítico, pero no me importa. Mi conclusión es que no hay que tener regla. Esa es la mía y me saco el escudo, porque los futbolistas buenos juegan sin regla y juegan porque son buenos. Si tú ves todos los países que tienen juveniles de gran nivel no tienen regla".

En tanto, este año comentó: "Esto no lo digo por un gusto personal, sino porque a nivel estadístico hoy día somos el noveno país de Sudamérica que menos hace jugar a los jugadores jóvenes del 2005 hacia adelante. La realidad es que nunca nos hemos sentado como fútbol a hacer reglamentos para todos, simplemente se hace cada año un reglamento que pueda beneficiar a uno u otro".