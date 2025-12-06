Almeyda blindó a Alexis tras críticas: Se espera el fracaso porque vende más que el triunfo

En la previa del partido que mañana jugará su club, Sevilla, ante Valencia (12:15 horas de Chile) el DT Matías Almeyda se refirió a dos temas relacionados con Chile.

Primero llegaron los elogios para blidar a Alexis Sánchez, quien en los últimos días fue criticado por la prensa local debido a su rendimiento en la Copa del Rey.

Al respecto, Almeyda dijo que "ojalá" hubiese gente que amase el fútbol como él (...) Él no tenía obligación de ir a ningún club, pero eligió este lugar y es uno de los que menos cobran", señaló.

"En el fútbol hay mucha envidia. Se espera el fracaso constantemente porque vende más que el triunfo", dijo el DT y aseguró que, aunque el otro día no estuvo muy fino, "trabajó mucho", por lo que piensa seguir apostando por él.

El director técnico argentino también contó que "es verdad" que estuvo cerca de ser el técnico de La Roja antes de que fuera contratado Ricardo Gareca.

Si bien era una posibilidad por la que "estaba muy entusiasmado porque era un gran reto" pero que entonces "tenía una cláusula (de rescisión) muy alta en ese momento y era imposible que la pagaran".