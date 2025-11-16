Ben Brereton: Estoy muy feliz de estar de vuelta en la selección chilena

Ben Brereton mostró su alegría tras anotar para darle la victoria 0-2 a la selección chilena ante Rusia en Sochi, por lo que valoró el momento del equipo en el primer amistoso de la fecha FIFA de noviembre y despejó las dudas con respecto a su compromiso con La Roja.

"Definitivamente quiero jugar para Chile. Cuando no venía, obviamente yo quería estar. Estoy muy feliz de estar de vuelta. He disfrutado el último viaje y este también. Ha sido bueno, divertido, y hemos tenido buenos resultados, así que todos estamos contentos y muy felices por el futuro", señaló.

Además, reconoció que las últimas actuaciones le devolvieron confianza: "Obviamente se trata del equipo, pero estoy muy feliz por el gol contra Perú (en octubre) y otro ante Rusia. Esperamos lograr tres victorias seguidas para mantener una vibra positiva".

"Siempre he venido feliz. Todos estamos decepcionados de no haber llegado al Mundial de 2026, pero ahora hay que olvidar eso y enfocarnos en lo que viene. Siento que los últimos partidos han sido realmente buenos", agregó.

Finalmente, Brereton sostuvo: "El cuerpo técnico ha sido brillante desde que volví. Hay una buena conexión con todos y estamos muy felices de representar a Chile. Sabemos que Perú es un buen equipo, con jugadores jóvenes que van a querer ganar. Solo necesitamos respaldar nuestro rendimiento con otra buena actuación y ojalá otra victoria".