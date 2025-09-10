Bravo entregó lapidario análisis de la Roja y dio su visión sobre la continuidad de Córdova

El exportero y capitán de la selección chilena, Claudio Bravo, comentó el presente de la Roja luego de terminar en la última posición de las Clasificatorias Sudamericanas al Mundial de 2026, y aseguró que tras un nefasto proceso ve con buenos ojos la posibilidad de que Nicolás Córdova continúe al mando del equipo adulto.

"A mí me gusta, porque el recambio, que es naturalmente la sub 20, él ya lo conoce, también (conoce) la cultura del fútbol chileno y a este grupo de jugadores. Lo que dice (Lucas) Cepeda me hace sentir que los jugadores están contentos con lo que hicieron estos días con Nico", dijo Bravo en su rol de comentarista de ESPN.

"Él está capacitado, y dinero para traer un DT de afuera creo que tampoco hay. Él es una muy buena opción, ¿por qué no darle la oportunidad a un técnico chileno?", añadió.

Hilando más fino el exportero de FC Barcelona aseguró que "en cierto modo, estas Clasificatorias han sido catastróficas, ha sido todo muy negativo desde un inicio hasta el final".

"Cuesta analizar la parte técnica, la parte futbolística, dirigencial, muchos aspectos que no se dieron para clasificar a Chile a una nueva Copa del Mundo. Me tocó ser parte", complementó.