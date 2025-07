Brereton recordó episodio con Gareca: No sé por qué me sacó

El delantero nacional Ben Brereton confesó que es "devastador" no ser citado a la selección chilena y además recordó el episodio de su última convocatoria, cuando fue reemplazado durante el primer tiempo del partido con Bolivia por el técnico Ricardo Gareca.

"No quiero decir nada más. Creo que sería irrespetuoso decir algo entre, ese partido con Bolivia para mí fue duro. Fue difícil, realmente no jugué mucho y no tuve otra oportunidad, no creo haber hecho nada mal, no sé por qué me sacó, no quiero reaccionar, pero después del partido no hablamos", dijo a Chilevisión.

"No ser nominado es devastador para mí, me encanta jugar para Chile, la gente me recibió bien, a mi mamá y mi familia les encanta, es un honor para mí jugar por Chile", continuó.

Para el atacante, "no estar llamado estos meses es duro porque quiero jugar por Chile y me encanta, pero es fútbol al final del día y tienes que vivir situaciones como ésta. He trabajado duro, intentado lo mejor y veamos qué pasa, todo lo que puedo hacer es trabajar duro adentro y fuera de la cancha".

"Todo el mundo lo sabe, me encanta jugar por Chile, al final del día solo puedo decir que así es el fútbol, no tengo más para decir", complementó.

Además, en relación al episodio con el extécnico de la Roja, explicó que "en el fútbol a algunos entrenadores le gustas y a otros no, así es, no tiene sentido que esté quejándome porque al final del día son los entrenadores los que deciden y uno tiene que respetar las decisiones".

"Me encanta ir, no me llamaron más y no estoy quejándome ni haciendo un escándalo. Quiero jugar por Chile cada vez, lo disfruto", completó.