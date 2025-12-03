Christiane Endler tras victoria ante Paraguay: Era una final para seguir en la pelea

La selección chilena femenina se repuso a la derrota sufrida ante Perú y el martes derrotó por 1-0 a Paraguay en el Estadio El Teniente de Rancagua, por la cuarta fecha de la Liga de las Naciones, que son las clasificatorias para el Mundial de Brasil 2027.

Tras la victoria, la arquera y capitana de la Roja, Christiane Endler, valoró el resultado, al expresar que "estuvimos desde el primer minuto buscando el triunfo, queríamos sacar los tres puntos hoy sí o sí, se notó las ganas, la intensidad, marcar fuerte. Paraguay siempre nos complica, la mayoría de las veces empatamos".

"Lo importante era sacar los tres puntos como fuera. Por suerte logramos jugar bien, tener el control del partido el mayor tiempo posible. Faltó concretar algunas ocasiones que tuvimos, pero contenta con el equipo", añadió.

Sobre la importancia de hacerse fuertes en casa, sostuvo que "todos los partidos son una final, tenemos que sacar la mayor cantidad de puntos como local. No esperábamos perder así en Perú. Esto era una final para seguir en pelea y así lo jugamos, fuimos agresivas desde el principio, presionando. Estoy muy contenta con lo que hicimos".

Además, resaltó el cambio de mentalidad tras la derrota sufrida ante las incaicas: "Fue un cambio en general de lo anímico, darnos cuenta que estamos peleando por algo importante y que tenemos opciones claras de clasificar, no queremos que se nos vaya. El partido con Perú no refleja el trabajo que hemos hecho. Hoy fuimos otro equipo".