Claudio Bravo le tiene fe a Córdova: Sé la capacidad que tiene

El excapitán de la selección chilena Claudio Bravo se refirió a la renovación de la Roja de la mano del técnico interino Nicolás Córdova, dejó ver que le tiene fe a quien es el entrenador titular de la sub 20, y aseguró que es el momento para que los jugadores jóvenes se hagan cargo de la camiseta nacional.

"Le deseo lo mejor posible a Nico. Lo conozco, sé la capacidad que tiene", dijo a La Tercera.

"Ahora viene gente joven, es momento de que aparezcan nuevos jugadores, un aire nuevo. Lo futbolístico no ha sido positivo y espero que de ahora en adelante tengamos otro rostro. Uno salió de la dinámica del fútbol un poco por esto también, motivando a que el resto siga en la continuidad del éxito", añadió.

"Creo que nosotros también dejamos un granito de arena respecto a cómo llevar las cosas dentro de una selección, cómo se puede reflejar en resultados y en saber hacer las cosas", complementó.

"Creo que eso es lo que tiene que aprender toda esta gente nueva, que las oportunidades están y cuando se dan, si me toca estar 10 o 15 años en una selección, es la manera de que Chile vuelva competir", cerró.