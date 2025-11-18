Córdova tras los amistosos en Rusia: En general, hubo rendimientos muy altos

Nicolás Córdova, entrenador interino de la selección chilena, repasó la victoria por 2-1 ante Perú y también entregó una mirada global al paso de La Roja por Rusia, que acabó con canasta completa pues anteriormente se venció al equipo local.

"Contento por los jugadores. Una de las cosas que les dije en la charla es que ellos tienen que tratar de consolidar el grupo que están formando. Para eso hay que tener altos rendimientos, que cueste entrar al equipo; eso pasaba en 2014 o 2015 con la selección consolidada", señaló en conferencia de prensa.

El DT expuso que "estábamos jugando bien 11 contra 11" y que tras la expulsión de Iván Román sus dirigidos "interpretaron el partido de manera espectacular. No era fácil ir perdiendo 1-0 y presionamos igual, súper ordenados".

"Creo que ha sido una victoria merecida. La tarjeta roja y el gol te pueden condicionar el partido, pero la lectura que hicieron los jugadores fue muy buena", reafirmó.

El estratega hizo un primer balance de la fecha FIFA con el recuerdo de que "en estos tres meses que llevo en la selección adulta hemos jugado cinco partidos; dos de Clasificatorias ya eliminados, pero que sirvieron para que jugaran jugadores que no venían haciéndolo. Estos tres partidos también fueron para eso, para que aparezcan jugadores".

Si bien el análisis más detallado se hará de regreso a Chile, Córdova valoró que "en general, hubo rendimientos muy altos y físicamente el equipo estuvo muy bien. Jugamos sábado y martes, Perú había jugado miércoles y tuvo más descanso, y eso no se notó. Ha sido una muy buena gira".

"Ganar hace bien, pero lo más importante es que en marzo también se pueda jugar con este tipo de rivales. Necesitamos que estos jugadores jueguen, que errores como el de Iván Román aparezcan acá y no en un partido de Clasificatorias. No hay que condenarlos, hay que seguir el proceso", complementó.

Además, Córdova abordó la buena actuación de Darío Osorio, autor del gol del triunfo: "Ha tenido una evolución importante. Este es su tercer año en Europa, tiene 21 años y es parte importante de este proyecto, estamos muy contentos. El otro día había jugado muy bien en intensidades y velocidades. Jugó un muy buen partido, siempre presente, retrocediendo cuando el equipo lo necesitaba. Está madurando".