Córdova: Vamos por el camino correcto y si vienen dardos desde lo futbolístico, bienvenido sea

Nicolás Córdova, técnico interino de la selección chilena, anticipó el amistoso contra Perú que se disputará este martes en Sochi, Rusia, y afirmó que siente que están en el "camino correcto" con La Roja, y aseguró que son bienvenidas las críticas futbolísticas.

"Sabemos que vamos por el camino correcto, lo hemos cuantificado. A veces van a llegar mejores resultados que otros, pero por mi parte tengo la tranquilidad de que no estoy desesperado. Y si vienen dardos desde afuera, desde lo futbolístico, bienvenido sea. A mí me interesa que siempre se hable con la verdad, nada más", declaró Córdova en rueda de prensa.

En la misma línea, Córdova apuntó que en el plantel "siempre hablamos directamente, sin muchos rodeos. Sé que ellos nos valoran, nosotros los valoramos mucho, y tenemos jugadores para no estar últimos. Somos conscientes y hay que elevar los niveles de entrenamiento y competir. Ojalá podamos jugar muchos más partidos, que se consolide el grupo y cuando venga el entrenador que elegirá la Federación, tenga un plantel donde afirmarse y empezar este proceso, que es lo que todos queremos, llegar al Mundial de 2030".

Córdova también valoró el tiempo que ha estado trabajando con la selección, tanto en juveniles como en la adulta.

"Dirigir la selección mayor es el máximo honor que puede tener un entrenador dirigiendo a su país, se toma con la máxima responsabilidad. Han sido dos años intensos, de muchos torneos, muchos cambios, intentar hacer cosas diferentes, el tiempo dirá si uno hizo un trabajo correcto o no. Féliz de estar ahí y empujar todos los días. Lo que nos pone contentos es que los jugadores se desarrollen", expresó.

Finalmente, sobre Perú, apuntó que "ellos vienen de jugar con Rusia, también empataron, tienen jugadores de nivel, yo estuve en Perú y el jugador peruano tiene buen nivel. Están pasando por un momento complejo y tienen que volver a armar una nueva selección, seguramente será un partido difícil".

El amistoso entre Chile y Perú está programado para este martes a las 14:00 horas (17:00 GMT) en el Olímpico de Sochi y lo podrás seguir en nuestras plataformas.