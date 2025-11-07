¿Cuándo son los amistosos Chile ante Perú y Rusia?

La selección chilena afrontará su última fecha FIFA de un infausto 2025 con dos partidos amistosos ante Perú y Rusia, en el Estadio Olímpico de Sochi.

El primer duelo será ante el combinado local, el cual está suspendido por FIFA debido a la guerra con Ucrania, y se llevará a cabo el sábado 15 de noviembre.

Mientras que la nueva versión del Clásico del Pacífico se jugará en la misma ciudad el martes 18.

Ambos duelos serán transmitidos por Chilevisión y tú podrás seguir todos los pormenores a través de todas las plataformas de Cooperativa Deportes.

Revisa acá la nómina