Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena
¿Cuándo son los amistosos Chile ante Perú y Rusia?
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El elenco nacional jugará en territorio ruso sus últimos duelos de 2025.
La selección chilena afrontará su última fecha FIFA de un infausto 2025 con dos partidos amistosos ante Perú y Rusia, en el Estadio Olímpico de Sochi.
El primer duelo será ante el combinado local, el cual está suspendido por FIFA debido a la guerra con Ucrania, y se llevará a cabo el sábado 15 de noviembre.
Mientras que la nueva versión del Clásico del Pacífico se jugará en la misma ciudad el martes 18.
Ambos duelos serán transmitidos por Chilevisión y tú podrás seguir todos los pormenores a través de todas las plataformas de Cooperativa Deportes.
Revisa acá la nómina
