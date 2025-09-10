¿Cuándo volverá a jugar la selección chilena?

La selección chilena, tras el término de las Clasificatorias, volverá a la acción con amistosos en las fechas FIFA de octubre y noviembre.

Con Sebastián Miranda en la banca, de forma interina, La Roja jugará en octubre ante la selección de Perú en el Estadio "Ester Roa" en Concepción, en una fecha aún por confirmar.

Posteriormente, en noviembre, La Roja y Perú se trasladarán a Rusia para jugar un triangular ante la selección local, que, por sanciones internacionales, no compitió en las clasificatorias europeas para el Mundial.

Los partidos Chile ante Rusia y ante Perú, serán los días 15 y 18 de noviembre, en la ciudad de Sochi.

Y en el calendario de duelos oficiales, la espera es bastante más larga, ya que el próximo torneo de La Roja será la Copa América de 2027.