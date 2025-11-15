¿Cuándo y dónde ver el amistoso de La Roja frente a Perú?
La selección chilena tendrá su segundo encuentro en Rusia.
La Roja tendrá su segundo amistoso en Rusia, donde se medirá ante Perú este martes en el Stadion Fisht de Sochi, tras vencer a la selección local por un marcador de 0-2.
El cuadro de Nicolás Córdova doblegó a los rusos con tantos de Gonzalo Tapia y Ben Brereton, sumando su segunda victoria consecutiva tras vencer 2-1 a Perú el 10 de octubre en La Florida.
El partido está programado para las 14:00 horas (17:00 GMT) del martes 18 de noviembre, y podrás seguirlo a través de la señal televisiva de CHV y ESPN. Además en streaming se transmitirá a través de Disney+.
