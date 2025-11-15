¿Cuándo y dónde ver el amistoso de La Roja frente a Perú?

La Roja tendrá su segundo amistoso en Rusia, donde se medirá ante Perú este martes en el Stadion Fisht de Sochi, tras vencer a la selección local por un marcador de 0-2.

El cuadro de Nicolás Córdova doblegó a los rusos con tantos de Gonzalo Tapia y Ben Brereton, sumando su segunda victoria consecutiva tras vencer 2-1 a Perú el 10 de octubre en La Florida.

El partido está programado para las 14:00 horas (17:00 GMT) del martes 18 de noviembre, y podrás seguirlo a través de la señal televisiva de CHV y ESPN. Además en streaming se transmitirá a través de Disney+.

Y por supuesto todos los detalles alrededor de este encuentro también podrás seguirlos a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl.