¿Cuándo y dónde ver los amistosos de Chile ante Perú y Rusia?

La selección chilena afrontará su última fecha FIFA de un complejo 2025 con dos partidos amistosos ante Perú y Rusia, en el Estadio Olímpico de Sochi.

El primer duelo será ante el combinado local y se llevará a cabo el sábado 15 de noviembre, a las 12:00 horas de nuestro país (15:00 GMT).

Mientras que la nueva versión del Clásico del Pacífico se jugará en la misma ciudad el martes 18, también a las 14:00 horas (17:00 GMT).

Ambos duelos serán transmitidos por Chilevisión y tú podrás seguir todos los pormenores a través de todas las plataformas de Cooperativa Deportes.