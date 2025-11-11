Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago22.8°
Humedad33%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

¿Cuándo y dónde ver los amistosos de Chile ante Perú y Rusia?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El elenco nacional jugará en territorio ruso sus últimos duelos de 2025.

¿Cuándo y dónde ver los amistosos de Chile ante Perú y Rusia?
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La selección chilena afrontará su última fecha FIFA de un complejo 2025 con dos partidos amistosos ante Perú y Rusia, en el Estadio Olímpico de Sochi.

El primer duelo será ante el combinado local y se llevará a cabo el sábado 15 de noviembre, a las 12:00 horas de nuestro país (15:00 GMT).

Mientras que la nueva versión del Clásico del Pacífico se jugará en la misma ciudad el martes 18, también a las 14:00 horas (17:00 GMT).

Ambos duelos serán transmitidos por Chilevisión y tú podrás seguir todos los pormenores a través de todas las plataformas de Cooperativa Deportes.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por @laroja

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada