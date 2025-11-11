Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena
¿Cuándo y dónde ver los amistosos de Chile ante Perú y Rusia?
Autor: Redacción Cooperativa
El elenco nacional jugará en territorio ruso sus últimos duelos de 2025.
La selección chilena afrontará su última fecha FIFA de un complejo 2025 con dos partidos amistosos ante Perú y Rusia, en el Estadio Olímpico de Sochi.
El primer duelo será ante el combinado local y se llevará a cabo el sábado 15 de noviembre, a las 12:00 horas de nuestro país (15:00 GMT).
Mientras que la nueva versión del Clásico del Pacífico se jugará en la misma ciudad el martes 18, también a las 14:00 horas (17:00 GMT).
Ambos duelos serán transmitidos por Chilevisión y tú podrás seguir todos los pormenores a través de todas las plataformas de Cooperativa Deportes.
