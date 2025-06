"Dejamos algo": Salas y Zamorano destacaron su rol en el camino de la Generación Dorada

Los históricos Marcelo Salas e Iván Zamorano revivieron recuerdos de su dupla en La Roja y reflexionaron sobre el impacto que dejaron en la selección, el cual pavimentó el camino para el desarrollo de la Generación Dorada.

"Nunca me ha gustado compararnos. Los dos estamos en el nivel que marcamos un camino. Tú primero, después yo acompañando le dejamos algo a los que venían de atrás", sostuvo el "Matador" en en Historias de Matchday, programa de TNT Sports.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de TNT Sports Chile (@tntsportscl)

Lejos de entrar en una disputa de egos, Salas reconoció a Zamorano que: "No me considero más que tú. Creo que fuimos un gran complemento (...) Tu juego no era engancharte o adaptarte a otros puestos como lo podía hacer yo".

Ante esto, el otrora ariete de Real Madrid respondió con una frase que resumió todo: "No es tú o yo. Es tú y yo".