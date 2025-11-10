DT de Flamengo reaccionó a ausencia de Pulgar en la Roja: Es de selección en cualquier país

El técnico del mediocampista chileno Erick Pulgar en Flamengo, Filipe Luis, evidenció su sorpresa en torno a la ausencia del jugador antofagastino en la nómina del técnico de la Roja, Nicolás Córdova, de cara a los duelos que la selección jugará ante Rusia y Perú en la fecha FIFA de esta semana.

"Para mí, ya lo dije muchas veces, es de selección en cualquier país del mundo", dijo el exjugador.

"No sé qué habrá pasado, pero no tengo ninguna duda de que es un jugador importante para Chile. Y supongo también que han tenido en cuenta el momento de la temporada de Flamengo y que Chile no se juega nada", añadió en relación a los próximos desafíos del cuadro carioca, que además de luchar por el Brasileirao se alista para jugar la final de la Copa Libertadores.

Pulgar no ha sido considerado en la Roja desde la caída que se sufrió a manos de Colombia por 0-2 en las Clasificatorias al Mundial.