DT de Swansea por titularidad de Vigouroux con la Roja: Se lo merece por completo

El arquero Lawrence Vigouroux fue uno de los puntos altos en la despedida de la selección chilena de las Clasificatorias al Mundial de 2026 al mostrar un par de buenas tapadas en los duelos ante Brasil y Uruguay.

Tras ello, el portero nacional regresó a Inglaterra para reintegrarse Swansea City, de la Championships, y en su retorno el portero fue recibido con elogios de su técnico, Alan Sheehan, quien destacó su actuación en la Roja.

"Lawrence Vigouroux volvió y tuvo unas semanas llenas de acontecimientos, debutando contra Brasil y jugando contra Uruguay. Está de vuelta y merecidamente recibió su oportunidad con Chile", expresó el DT.

"'Vigs' ha estado excepcional para nosotros y se lo merece por completo. Es una persona maravillosa. Es de esas personas que se oyen antes de verlas, pero es una parte fundamental de todo lo que hacemos aquí", añadió.

Vigouroux y el Swansea se alistan para enfrentar este sábado 13 de septiembre como local al Hull City, por una nueva jornada de la Championship.