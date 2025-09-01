Echeverría y nómina de la Roja sin Generación Dorada: "Hay varios líderes"

La selección chilena inició sus trabajos de cara a los partidos frente a Brasil y Uruguay, por el cierre de las Clasificatorias para el Mundial 2026.

Por eso, durante esta mañana llegaron al país varios de los seleccionados que militan en clubes extranjeros. Uno de los que arribó a Santiago temprano en esta jornada fue Rodrigo Echeverría, volante de León de México.

"Ya estamos eliminados, pero la intención es terminar de la mejor manera posible, con una nueva nómina, con muchos chicos jóvenes, así que, esperemos estar a la altura. Queremos dejar una buena impresión para lo que viene", comenzó diciendo el mediocampista.

"Tenemos un cuerpo técnico que hace las cosas bien. Conozco a Nicolás Córdova, trabaja de muy buena forma. Espero que nos podamos adaptar rápido y poder hacer una buena doble fecha, que la necesitamos para cerrar bien dentro de todo lo malo", añadió.

Además, se refirió a la responsabilidad que tendrán algunos jugadores ante la ausencia de los integrantes de la Generación Dorada: "Hay varios líderes que llevan bastante tiempo en la selección, como Paulo Díaz, Gabriel Suazo y Guillermo Maripán. Hay jugadores para afrontar este desafío y tienen el respaldo de todo el plantel".

Por último, Echeverría tuvo palabras para el Mundial Sub 20 que se jugará en Chile entre septiembre y octubre: "Es una cita súper importante para nuestro país. Han salido varios jugadores jóvenes con mucha calidad y esperemos que puedan ser un aporte. Son jugadores de Selección y están capacitados para eso. Les deseo todo el éxito posible y los estaremos apoyando".