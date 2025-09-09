El balance de Córdova: No creo que estemos para ser últimos, necesitamos procesos profundos

Nicolás Córdova, entrenador interino de la selección chilena, repasó lo que fue la última doble fecha clasificatoria y remarcó la evolución que vio durante su corto tiempo de trabajo con el equipo, que empató con Uruguay y abrochó un último lugar que, en su opinión, no es merecido al considerar el potencial.

"La sensación es que se jugó un buen partido. Se logró equiparar a un gran rival, con muy buenos nombres y jugadores de gran nivel", señaló en conferencia de prensa.

"Hay un montón de cosas que echar dentro de la juguera. Creo que los chicos lo hicieron bien dentro de las posibilidades que teníamos y efectivamente podríamos habernos llevado el resultado si hubiésemos concretado las opciones que nos creamos", repasó.

"No creo que estemos para ser últimos. Necesitamos que estos procesos sean muy profundos. Acá nadie se puede restar. Todos tenemos que estar en esto. De aquí en adelante tenemos que acelerar para llegar bien al 2027 (inicio de las Clasificatorias 2030), que es lo que todos queremos", expuso.

"Respecto a los jugadores jóvenes, hicimos el llamado para poder medirlos, que hicieran sus primeras armas. Si no me equivoco debutaron cinco jugadores en esta fecha FIFA; es lo que acordamos con la gerencia de selección cuando hablamos de este miniproceso de aquí a noviembre", valoró el técnico.

Córdova remarcó que "había que atreverse a poner otros jugadores y por lo menos los chicos rindieron. Obviamente no vamos a esperar que hagan sus mejores partidos, porque en el debut y la situación en que estamos no es fácil, pero se defendieron bien".

También respaldó a Ben Brereton tras un amargo partido donde falló tres buenas ocasiones de gol: "Creemos que puede ser un aporte. No tenemos tantos jugadores en esos niveles (Championship) y tenemos que aprovecharlo al máximo".

Ahora, el DT se concentrará en preparar y dirigir al seleccionado nacional en el Mundial sub 20 que se disputará en nuetro país entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre, para luego pensar en los amistosos de La Roja adulta en las ventanas internacionales de octubre y noviembre.